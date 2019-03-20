Тренер французов Джеймс и Сипре: "Русских догнать уже невозможно!"

Тренер французской пары Ванессы Джеймс и Моргана Сипре Джон Циммерман признал, что догнать россиян Евгению Тарасову и Владимира Морозова будет уже невозможно.

Два месяца назад французы стали чемпионами Европы, но в короткой программе на чемпионате мира провалились, заняв седьмое место с результатом 68,67 балла. На разминке прямо перед выступлением Ванесса Джеймс при подготовке к прыжку врезалась в итальянца Маттео Гуаризе. Во время проката Сипре прыгнул только двойной тулуп, а затем Джеймс упала с выброса из тройного флипа.

– Честно говоря, мы все немного в шоке, они были готовы идеально, – рассказал Циммерман. Мы обсуждали в своей команде выступление, и последняя фраза перед выходом на лед была: если не произойдет чего-то сверхъестественного, они готовы на 100 процентов. Каждая практика была совершенная. Но сверхъестественное произошло. Видимо, эмоции от подготовки выбили из колеи ее тело. Это тяжелая программа.

– Реально ли еще догнать русских? Китайцев?

– Нет. Никогда не говори "нет", но... 81 балл, 79. Нет, это вряд ли случится.

– Мировой рекорд Евгении и Владимира мог оказать давление на вашу пару?

– Не думаю. Они были готовы, а если они знают, что готовы, то понимают, что могут конкурировать с Евгенией и Владимиром. Не думаю, что они были сконцентрированы на соперниках.

– Будет ли Ванесса кататься дальше?

– Думаю, она ударилась довольно сильно. Это было немножко как в хоккее, еще и колено... Он ведь настолько больше нее. Мы посмотрим видео, поговорим с доктором и решим. (Дмитрий Кузнецов)

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