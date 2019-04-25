Сергей Давыдов, тренер фигуриста Максима Белявского, прокомментировал достижение своего воспитанника. 12-летний спортсмен исполнил пятерной тулуп со страховкой в ходе тренировки.

– Пройдет какое-то время, и реально будет исполнить такой прыжок на соревнованиях. Работать просто надо, – цитирует Давыдова РИА-Новости. – На данный момент невозможно ничего спрогнозировать. Это просто шаг вперед.

Когда будет видно, что он сможет заходить на пятерной прыжок без "удочки", то попробуем без постороннего участия, пока невозможно предугадать сроки. Когда-то и четверные так же начинались – сейчас повторяется все то же самое.

Максим – парень перспективный. Отличный работяга, особенно сильна у него прыжковая часть, а остальное, хореографию, пытаемся развивать.

За всю историю фигурного катания ни один спортсмен не исполнял прыжок в пять оборотов.