Тарасова эмоционально отреагировала на предложение прокомментировать критику со стороны Тутберидзе

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в резкой форме отказалась прокомментировать обвинения Этери Тутберидзе в ее адрес.

— Идите к чертовой матери все вместе взятые! — приводит радиостанция «Говорит Москва» слова Тарасовой.

В пятницу олимпийская чемпионка Алина Загитова в эфире Первого канала объявила о приостановке карьеры. После этого «Команда Тутберидзе» выразила возмущение комментариями об этом событии Татьяны Тарасовой и Евгения Плющенко. На этот аккаунт в Instagram подписаны Тутберидзе и четыре ее звездные воспитанницы (Загитова, Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная). Данный пост лайкнул хореограф группы Даниил Глейхенгауз, а также сама тренер.

— Уважаемая Татьяна Анатольевна Тарасова, за три программы Алина Загитова показала спортивного результата больше, чем некоторые спортсмены за десять. Очень жаль, что в пору величайших достижений Алины вы так много ее критиковали. Наверное, из-за огромной любви, — говорилось в обращении к Тарасовой.