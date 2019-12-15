Фигурное катание
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

Тарасова эмоционально отреагировала на предложение прокомментировать критику со стороны Тутберидзе

19:08
Татьяна Тарасова. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Татьяна Тарасова. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Теги:

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в резкой форме отказалась прокомментировать обвинения Этери Тутберидзе в ее адрес.

— Идите к чертовой матери все вместе взятые! — приводит радиостанция «Говорит Москва» слова Тарасовой.

В пятницу олимпийская чемпионка Алина Загитова в эфире Первого канала объявила о приостановке карьеры. После этого «Команда Тутберидзе» выразила возмущение комментариями об этом событии Татьяны Тарасовой и Евгения Плющенко. На этот аккаунт в Instagram подписаны Тутберидзе и четыре ее звездные воспитанницы (Загитова, Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная). Данный пост лайкнул хореограф группы Даниил Глейхенгауз, а также сама тренер.

— Уважаемая Татьяна Анатольевна Тарасова, за три программы Алина Загитова показала спортивного результата больше, чем некоторые спортсмены за десять. Очень жаль, что в пору величайших достижений Алины вы так много ее критиковали. Наверное, из-за огромной любви, — говорилось в обращении к Тарасовой.

Дополнительная информация

https://govoritmoskva.ru/news/219135/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
19
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир