ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

«Так хороша, глаз не оторвать!» Реакция поклонников Медведевой на поздравление с Рождеством

Евгения Медведева. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгения Медведева. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Двукратная серебряная призерка Олимпийских игр-2018 по фигурному катанию Евгения Медведева в Instagram поздравила подписчиков с Рождеством. В своем профиле 21-летняя россиянка опубликовала фотографию в праздничной красной кофте с оленем.

«С Рождеством, мои друзья!» — подписала фото Медведева.

«Так хороша, глаз не оторвать!» — отреагировал один из подписчиков в комментариях под постом фигуристки.

Осенью 2020-го Медведева вернулась в группу тренера Этери Тутберидзе. Но так и не выступила на соревнованиях из-за травмы спины.

Фигурное катание: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Опрос

проголосовало: 109670
Все опросы
За какой российской фигуристкой вы следите наиболее внимательно?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир