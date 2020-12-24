«Так хороша, глаз не оторвать!» Реакция поклонников Медведевой на поздравление с Рождеством

Двукратная серебряная призерка Олимпийских игр-2018 по фигурному катанию Евгения Медведева в Instagram поздравила подписчиков с Рождеством. В своем профиле 21-летняя россиянка опубликовала фотографию в праздничной красной кофте с оленем.

«С Рождеством, мои друзья!» — подписала фото Медведева.

«Так хороша, глаз не оторвать!» — отреагировал один из подписчиков в комментариях под постом фигуристки.

Осенью 2020-го Медведева вернулась в группу тренера Этери Тутберидзе. Но так и не выступила на соревнованиях из-за травмы спины.