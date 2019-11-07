Фигурное катание
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Шевченко и Еременко выиграли турнир в Риге в танцах на льду

17:53

На международном турнире по фигурному катанию в Риге (Латвия) победу в танцах на льду одержал российский дуэт Софья Шевченко/Игорь Еременко. По сумме двух программ они набрали 194,51 балла. Россияне стали лучшими как в ритм-танце, так и в произвольной программе.

На втором месте грузинская пара Мария Казакова/Георгий Ревия (182,43). Третье место заняли представители Финляндии Юка Орихара/Юхо Пиринен (164,37).

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