Щербакова поблагодарила за поддержку на контрольных прокатах

Двукратная чемпионка России Анна Щербакова поблагодарила болельщиков за поддержку на контрольных прокатах сборной. Фигуристка продемонстрировала новые короткую и произвольную программы.

— Огромное спасибо за вашу поддержку, я её очень ценю, — написала спортсменка в Stories своего Instagram.

В минувшем сезоне Щербакова стала серебряным призером чемпионата Европы и финала «Гран-при», а также во второй раз в карьере выиграла чемпионат России.