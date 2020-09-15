ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

Щербакова поблагодарила за поддержку на контрольных прокатах

18:02
Анна Щербакова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Instagram Анны Щербаковой.
Анна Щербакова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Двукратная чемпионка России Анна Щербакова поблагодарила болельщиков за поддержку на контрольных прокатах сборной. Фигуристка продемонстрировала новые короткую и произвольную программы.

— Огромное спасибо за вашу поддержку, я её очень ценю, — написала спортсменка в Stories своего Instagram.

В минувшем сезоне Щербакова стала серебряным призером чемпионата Европы и финала «Гран-при», а также во второй раз в карьере выиграла чемпионат России.

     

Фигурное катание: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир