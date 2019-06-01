Самарин выразил уверенность, что ему удастся добиться своего на мировой арене

Российский фигурист Александр Самарин рассказал о программах на новый сезон. Он также обозначил свои цели и планы.

– До нынешнего сбора в Италии у тебя были поставлены новые программы. Можешь рассказать о них?

– Мы решили поменять обе программы, – приводит официальный сайт ФФКР слова Самарина. – Произвольную поставил Николай Морозов, музыку подсказала Ксения Столбова. Светлана Владимировна Соколовская послушала, ей понравилось. Нам тоже. Я работал с Николаем в первый раз и получил огромное удовольствие. Он творческий человек, со своим подходом. Работая над программой, я узнавал и черпал много интересного для себя. Когда программа будет готова, накатана, то получится необычной – такой, какие Морозов ставит. Мне кажется, его программы всегда вдохновляют, потому что он отдается работе полностью.

Постановку короткой программы сделали Албена Денкова – Максим Ставицкий. И это тоже было очень увлекательно. Мы хотели взять неизбитую, незаезженную музыку, чтобы не повторяться, а выделяться, но никак не могли определиться с выбором. Албена и Максим предложили свой вариант, который также всем понравился. В этой программе я немного меняю стиль.

– Ты сказал, что у тебя высокие цели на будущий сезон. Какие именно?

– Показывать то, что мы делаем на тренировках. Начать нужно с этого. Конечно, поднимать вторую оценку. Научиться получать удовольствие от выступлений. Научиться в хорошем смысле слова раскрепощаться на льду. Со спокойной головой выходить и кататься на стартах. Тогда все будет так, как мы хотим.

– В российском фигурном катании представители мужского одиночного катания сейчас находятся в тени девушек, которые завоевывают самые престижные титулы. Спортсменов часто критикуют. Что бы ты им ответил?

– Мы еще свое возьмем, и это я хочу сказать за себя, за свою команду, тренера… Просто не все сразу. Но мы придем и добьемся своего. Нужно немного времени, чтобы освоиться в мировом фигурном катании на международной арене. В этом году я дебютировал на двух чемпионатах мира – личном и командном. Еще раз повторю, что получил огромный опыт, который мне поможет. Думаю, мы справимся, докажем и займем свое достойное место

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