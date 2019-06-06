Роскошная Константинова в белоснежном платье. Фото

Бронзовая призерка в одиночном катании Универсиады-2019 Станислава Константинова опубликовала новую фотографию в своем Инстаграме. На снимке фигуристка позирует в белом платье.

В прошедшем сезоне Константинова стала четвертой на чемпионате России – но первой среди взрослых спортсменок. Это позволило ей получить путевку на чемпионат Европы, где она стала лишь четвертой. В финале Кубка России фигуристка лишилась шансов на попадания в состав сборной на чемпионат мира в японской Сайтаме, заняв четвертое место. Но она была включена в состав команды на Универсиаду в Красноярске, где стала бронзовым призером.

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