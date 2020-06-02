Радость и танцы. Первая реакция Косторной на выход на лед

Российская фигуристка Алена Косторная радостно отреагировала на возможность тренироваться на льду после карантина. На видео чемпионка Европы-2020 танцует перед тем, как выйти на каток.

Ранее фигуристы сборной России заселились на тренировочную базу в Новогорске. В минувшем сезоне Косторная стала победительницей финала «Гран-при», вице-чемпионкой России и чемпионкой Европы.