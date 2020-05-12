Плющенко собирает специальную тренерскую группу для работы с Трусовой
Евгений Плющенко сообщил, что ведет переговоры с профессионалами высочайшего уровня для работы со своей новой фигуристкой — двукратной чемпионкой мира среди юниоров Александрой Трусовой.
— Ажиотаж очень большой, информации просто огромное количество. Сейчас главное — осуществить переход, — прводит слова Плющенко РИА «Новости». — Потом, может быть, и пресс-конференцию соберем. Сейчас я сам с ней общаюсь дистанционно, делимся мыслями по программам, по творчеству, по сборам — решаем, куда поедем, каких хореографов привлекать. Послушайте, мне позвонила спортсменка с родителями, и начали вести разговор по переходу ко мне. Я поддержал и принял решение, что мы будем работать вместе. Какие мотивы у нее были, почему и зачем, я пока не вдавался в подробности.
— Вы не интересовались, почему она ушла от Тутберидзе?
— Если Саша посчитает нужным, то сама об этом скажет.
— Все новые девчонки, включая Трусову и Жилиных, будут в вашей с Розановым группе?
— Да, конечно.
— Приход Розанова и Трусовой — это один проект или случаи, не взаимосвязанные?
— Один проект. Трусова пришла вместе с Розановым.
— Приход Розанова был одним из мотивов перехода Трусовой?
— Видимо, что-то не устраивало и тренера, и спортсмена. Сережа Розанов — отличный специалист, добился больших результатов со спортсменами, поставил им четверные прыжки, хорошую технику. Я же тоже присматривался давно к его труду. Технике он очень много учился у Мишина и у Игоря Русакова. Он взял самое лучшее у многих тренеров и стал ставить спортсменам шикарную, я считаю, технику прыжков. Он также изъявил желание войти в мою систему, работать вместе со мной. Я сказал: а почему бы и не попробовать?
— То есть вы его тоже не приглашали, он сам пришел?
— Он сам пришел. Я никого не приглашал. Это сугубо личное желание тренера Сережи Розанова и спортсменки Александры Трусовой.
— Какие именно специалисты еще будут работать с Сашей?
— Не могу сейчас назвать их, но это будут специалисты высшего класса. И российские, и иностранные.
— Какого профиля?
— Не только ледовые, но и специалисты по ОФП. Нам нужен огромный, колоссальный спектр работ провести.
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