Плющенко собирает специальную тренерскую группу для работы с Трусовой

Евгений Плющенко сообщил, что ведет переговоры с профессионалами высочайшего уровня для работы со своей новой фигуристкой — двукратной чемпионкой мира среди юниоров Александрой Трусовой.

— Ажиотаж очень большой, информации просто огромное количество. Сейчас главное — осуществить переход, — прводит слова Плющенко РИА «Новости». — Потом, может быть, и пресс-конференцию соберем. Сейчас я сам с ней общаюсь дистанционно, делимся мыслями по программам, по творчеству, по сборам — решаем, куда поедем, каких хореографов привлекать. Послушайте, мне позвонила спортсменка с родителями, и начали вести разговор по переходу ко мне. Я поддержал и принял решение, что мы будем работать вместе. Какие мотивы у нее были, почему и зачем, я пока не вдавался в подробности.

— Вы не интересовались, почему она ушла от Тутберидзе?

— Если Саша посчитает нужным, то сама об этом скажет.

— Все новые девчонки, включая Трусову и Жилиных, будут в вашей с Розановым группе?

— Да, конечно.

— Приход Розанова и Трусовой — это один проект или случаи, не взаимосвязанные?

— Один проект. Трусова пришла вместе с Розановым.

— Приход Розанова был одним из мотивов перехода Трусовой?

— Видимо, что-то не устраивало и тренера, и спортсмена. Сережа Розанов — отличный специалист, добился больших результатов со спортсменами, поставил им четверные прыжки, хорошую технику. Я же тоже присматривался давно к его труду. Технике он очень много учился у Мишина и у Игоря Русакова. Он взял самое лучшее у многих тренеров и стал ставить спортсменам шикарную, я считаю, технику прыжков. Он также изъявил желание войти в мою систему, работать вместе со мной. Я сказал: а почему бы и не попробовать?

— То есть вы его тоже не приглашали, он сам пришел?

— Он сам пришел. Я никого не приглашал. Это сугубо личное желание тренера Сережи Розанова и спортсменки Александры Трусовой.

— Какие именно специалисты еще будут работать с Сашей?

— Не могу сейчас назвать их, но это будут специалисты высшего класса. И российские, и иностранные.

— Какого профиля?

— Не только ледовые, но и специалисты по ОФП. Нам нужен огромный, колоссальный спектр работ провести.