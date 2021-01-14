Плющенко подтвердил, что его фигуристы примут участие в командном турнире

Российский тренер Евгений Плющенко сообщил, что его фигуристки приглашены на командный турнир, который организует Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР).

ФФККР планирует пригласить на новый командный турнир по шесть представителей мужского и женского одиночного катания, включая учениц Плющенко — чемпионку Европы 2020 года Алену Косторную и двукратную чемпионку мира среди юниоров Александру Трусову.

?"На командный турнир мы тоже приглашены. Ну а как он может пройти без нас? Ждем правил и как он будет проходить", — цитирует «РИА Новости» Плющенко.

?Формат коммерческого турнира подразумевает соперничество двух команд, которые будут сформированы из трех одиночников, трех одиночниц, двух танцевальных и двух спортивных пар. Составы комплектуются, по большей части, по итогам декабрьского чемпионата России, также их пополнят спортсмены, не выступившие на национальном чемпионате из-за болезни. Командный турнир должен пройти в московском дворце спорта «Мегаспорт». Первые соревновательные прокаты ожидаются 6 февраля.