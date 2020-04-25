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Плющенко и Рудковская передали продуктовые наборы ветеранам

23:43
Евгений Плющенко с семьей. Фото Instagram
Евгений Плющенко с семьей. Фото Instagram
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко и его супруга Яна Рудковская передали продуктовые наборы для ветеранов Великой Отечественной войны. Семья подготовила 100 продуктовых наборов, в которые вошли чай, конфеты, красная икра, макароны, гречка, сгущенное молоко и другие продукты.

«Добрые дела, которые так важны в это непростое время! Передали через волонтеров Подмосковья для ветеранов ВОВ и для детского хосписа «Домодедово». Первым, кто получил нашу маленькую поддержку, был Сафиулин Вакир Зиннатович, 97 лет, участник ВОВ, Щелково», — написал Плющенко в Instagram.

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