Российская пара Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов осталась недовольна своим прокатом в короткой программе юниорского первенства России в Саранске. Тем не менее, после первого дня соревнований победители финала «Гран-при» и юношеской Олимпиады занимают первое место (75,49). Второе место у пары Ахантьева/Колесов (72,46), третье — у Артемьевой/Назарычева (71,93).

— Перед турниром по очереди заболели. Буквально за 4 дня все произошло. Что-то похуже простуды. Коронавирус? Да, можно сказать (смеются).

Сегодня не очень довольны прокатом. Была ошибка на тодесе, можно было получить хотя бы третий уровень, а не первый, подкрут был неидеальным. Будем ли мы прыгать параллельный тройной прыжок? Давайте следующий вопрос. К элементам ультра-си мы относимся положительно, но пока не пробовали. (Дмитрий Кузнецов)