Организаторы перепутали флаг России, представляя российских фигуристок в Будапеште. Фото
19:10
Организаторы турнира Budapest Trophy вынесли предыдущую версию флага России на церемонию награждения российских фигуристок.
Вместо бело-сине-красного триколор был использован бело-лазорево-алый, использовавшийся с 1991 по 1993 год.
Флаг предназначался для Анны Щербаковой, занявшей второе место.
Весь подиум на турнире заняли российские фигуристки — выиграла Майя Хромых, Щербакова уступила ей 2,2 балла, третья — Софья Самодурова.
В студии «СЭ» решающие моменты турнира комментировала Бетина Попова.
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