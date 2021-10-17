Организаторы перепутали флаг России, представляя российских фигуристок в Будапеште. Фото

Организаторы турнира Budapest Trophy вынесли предыдущую версию флага России на церемонию награждения российских фигуристок.

Вместо бело-сине-красного триколор был использован бело-лазорево-алый, использовавшийся с 1991 по 1993 год.

Флаг предназначался для Анны Щербаковой, занявшей второе место.

Интересные флаги на церемонии награждения Budapest Trophy. Для Щербаковой — флаг России 1991 — 1993, для Хромых и Самодуровой — актуальный. pic.twitter.com/dQMhyMTMZz — Lublinес93 (@Lublinec931) October 17, 2021

Весь подиум на турнире заняли российские фигуристки — выиграла Майя Хромых, Щербакова уступила ей 2,2 балла, третья — Софья Самодурова.

В студии «СЭ» решающие моменты турнира комментировала Бетина Попова.