«Обсуждается вариант организации соревнований в Новогорске». Жулин рассказал, где фигуристы будут получать дополнительную практику

Александр Жулин, под руководством которого в Москве тренируются Виктория Синицина и Никита Кацалапов, заметил, что вопрос участия или неучастия дуэта в серии «Гран-при» волнует команду не слишком сильно.

— Первое выступление, к которому мы готовимся более чем серьезно, — это открытые сентябрьские прокаты в «Мегаспорте». Если России удастся сохранить домашний этап «Гран-при», мы с Викой и Никитой будем в нем участвовать, — цитирует Жулина RT. — Знаю, что обсуждается вариант организации соревнований в Новогорске, на тот случай если кому-то будет не хватать стартов. Но сейчас мы спокойно тренируемся в обычном режиме.