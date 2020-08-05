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«Обсуждается вариант организации соревнований в Новогорске». Жулин рассказал, где фигуристы будут получать дополнительную практику

09:52
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Александр Жулин, под руководством которого в Москве тренируются Виктория Синицина и Никита Кацалапов, заметил, что вопрос участия или неучастия дуэта в серии «Гран-при» волнует команду не слишком сильно.

— Первое выступление, к которому мы готовимся более чем серьезно, — это открытые сентябрьские прокаты в «Мегаспорте». Если России удастся сохранить домашний этап «Гран-при», мы с Викой и Никитой будем в нем участвовать, — цитирует Жулина RT. — Знаю, что обсуждается вариант организации соревнований в Новогорске, на тот случай если кому-то будет не хватать стартов. Но сейчас мы спокойно тренируемся в обычном режиме.

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/article/770633-isu-figurnoe-katanie-kubok-rossii

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