Никита Кацалапов: «В это межсезонье мы вообще не общались с прессой»

Действующие вице-чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов после исполнения ритм-танца в рамках контрольных прокатов сборной Росиии отметили, что тренировочный прокат со зрителями для них хорошая возможность лучше подготовиться к сезону.

— Круто начать сезон на контрольных прокатах, хотя оценок тут не ставят, — рассказал Кацалапов. — С прессой не общались вообще, все время на катке и было особенно некогда, мы предпочитаем сначала что-то показать, а потом говорить. Настроены на улучшение нашего катания, но никаких прогнозов давать не станем.

В новом сезоне ритм-танец дуэта поставлен под под музыку из песни Singin' In The Rain из одноименного мюзикла режиссеров Стэнли Донена и Джина Келли. Дуэт представит произвольный танец в воскресенье 8 сентября вместе с другими российскими танцевальными парами с 15.00 по московскому времени. (Екатерина Беспалова)