Тренер ЦСКА Сергей Давыдов, чьи ученицы исполняют четверные и тройной аксель, в интервью «СЭ» дал свое объяснение спорным решениям судей в российском фигурном катании.

— Не думаю, что есть прямо «грибы», необоснованные надбавки. Но есть рейтинговая политика, некоторые фигуристы заработали себе определенный рейтинг, репутацию, но они сделали это своим трудом. Поэтому они получают чуть больше остальных, выполняя элемент примерно так же.

— Вы когда-нибудь слышали свист судьям на соревнованиях?

— Да я и в Москве на этапе Кубка России не особо слышал... Правда, только смотрел трансляцию. Но свиста в том понимании, который есть на футболе или хоккее, всё-таки не было. Так что не могу прокомментировать. (Дмитрий Кузнецов)

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