«На нынешний список сборной надо смотреть спокойно». Ягудин высказался о возвращении Загитовой

Олимпийский чемпион 2002 года и телекомментатор Алексей Ягудин в интервью «СЭ» оценил возможность возобновления спортивной карьеры Алины Загитовой. Напомним, ранее Даниил Глейхенгауз пообещал скоро объявить программы на следующий сезон, а фигуристка была включена в состав сборной России.

— Во-первых, она никуда и не уходила. Она поставила карьеру на паузу. Кто знает, может быть, за это время, которое она посвятила многочисленным шоу, она соскучилась по любительскому спорту и теперь тренируется для того, чтобы вернуться. Но это все из разряда «если бы»... у этой фразы есть разные окончания, сами знаете. Начнется сезон — мы с вами увидим, кто куда уходил и кто вернулся. К списку сборной можно по-разному относиться, но наличие в нем фигуриста — прежде всего престиж. Пожалуй, все. Федерация все равно вправе менять заявку на этапы «Гран-при». Главный турнир сейчас — чемпионат России. И если ты заслуживаешь быть в команде — ты в нее попадешь. Это касается, например, того же Коляды. Михаила нет в списках, но если федерация посчитает, что он осенью будет в форме, то его отправят завоевывать медали. Так что на нынешний список сборной надо смотреть спокойно, — заключил Ягудин. (Дмитрий Кузнецов)

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