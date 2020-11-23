Мишин рассказал, как создавались программы Коляды

Тренер российского фигуристка Михаила Коляды Алексей Мишин рассказал, как создавались его программы.

«Решение по короткой пришло очень быстро, — цитируют Мишина «РИА Новости». — Размышлять было некогда, и наш ведущий хореограф Татьяна Прокофьева принесла музыку, которая понравилась и мне, и Мише. В течение трех дней программа была готова. Тема ее основана на предыдущем ритмическом опыте Коляды, но явила собой не ловкого мальчика из мультфильмов, а мастера оригинального жанра высокого класса. От первого до последнего движения программа была создана Татьяной Николаевной.

Говоря о произвольной, решение о музыке принималось мною, несмотря на наличие сомнений правильности выбора. Было несколько вариантов, в том числе и Ave Maria. Но музыка из кинофильма «Нуреев. Белый ворон» мне показалась предпочтительнее. Общий костяк и схему передвижения мы сделали вместе с Прокофьевой и представили уже довольно зрелую конструкцию Илье Авербуху, после чего он внес свою грань таланта в эту программу.

Думаю, что вклад Авербуха был серьезен, но я бы еще отметил работу Александра Александровича Стёпина над эмоциональной составляющей Миши в этой программе — взглядом, характером. Но в итоге вся репетиционная работа по шлифовке программ, нахождению лучших ракурсов, вариантов вращений, дорожек была выполнена лично Татьяной Прокофьевой".

Напомним, Коляда одержал победу на «Гран-при».