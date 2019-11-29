Милота дня. Кадр из детства Щербаковой

Действующая чемпионка России в женском одиночном катании Анна Щербакова в своем Instagram поздравила бабушку с днем рождения и поделилась одной из своих детских фотографий.

— Сегодня день рождения у моей бабушки! — написала Щербакова. — Спасибо ей, что она у меня такая замечательная, за ее любовь и поддержку. — Желаю ей оставаться такой же красивой и доброй! Я ее очень-очень люблю! P. S. Считается, что я на нее очень похожа.

15-летняя Щербакова выиграла оба этапа серии «Гран-при», в которых участвовала (в США и Китае) и теперь выступит в Финале серии, который пройдет в Турине с 5 по 8 декабря.