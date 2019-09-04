Российская фигуристка Евгения Медведева в интервью порталу team Russia.pro рассказала о том, как ей помогал ее тренер, канадский специалист Брайан Орсер. Фигуристка тренируется в Канаде с прошлого лета.

— Прошел примерно год с тех пор, как вы переехали в Канаду, что за это время стало для вас наиболее запоминающимся?

— Все. Жизнь там абсолютно другая. Что-то было сложно, что-то было легко. Это к хорошему, как известно, привыкаешь быстро. А к абсолютно новому — не всегда. Но сейчас могу сказать, что я полностью адаптировалась.

— В одном из интервью вы отметили, что не любите жалость и сказали: «Если хочешь пожалеть, молча помоги ему». За этот год, кто, помимо мамы и близких родственников, вот так подошел к вам и молча помог?

— Брайан. Спортсмены — это люди, которые всегда копаются в себе и ищут изъяны. Им довольно часто ментально бывает плохо. И, вот, если что-то происходит не очень хорошее, ты не в лучшей форме или переживаешь, Брайан ото всех тебя отгораживает и просто молча стоит рядом. Когда видит, что тебе стало немножко легче, просто спрашивает: «Работаем дальше?». И весь остаток тренировки просто находится вблизи, помогает с прыжками. Это очень важно.

— А были те, кто пытался поставить палки в колеса?

— Конечно.

— В таких случаях вы пытаетесь как-то защитить себя?

— Я человек, который адаптируется к ситуации. И такой уж характер у меня. что если человек мне ставит палки в колеса, к тому же делая вид, что это как будто бы не он, я просто молча смотрю в глаза, переступаю через эти палки и иду дальше.

19-летняя Евгения Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы, обладательница двух серебряных медалей Олимпиады.