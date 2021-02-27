Короткая программа Камилы Валиевой в финале Кубка России. Видео

Фигуристка Камила Валиева Камила Валиева выиграла короткую программу в рамках финала Кубка России сезона-2020/21, чисто прыгнув тройной аксель и получив от судей оценку в 88,71 балла. По итогам первого соревновательного дня фигуристка стала безоговорочным лидером.

Валиева чисто исполнила тройной аксель в короткой программе. Также спортсменка прыгнула тройной флип, тройной лутц-тройной тулуп.