Команда Чена обыграла команду Лью на Las-Vegas Invitational

Американский телеканал NBC показал командный турнир Las Vegas Invitational, который был снят сразу после «Гран-при Skate America» 26 октября. В соревнованиях приняли участие ведущие американские фигуристы, разбитые на две команды, капитанами которых выступили легенды прошлого Тара Липински и Джонни Вейр. В каждой команде были по три одиночницы и трое одиночников.

До выхода в эфир результаты турнира держались в тайне, однако сейчас стало известно, что победила команда Липински, в которую входил двукратный чемпион мира Натан Чен. За команду Вейра, в частности, выступала восходящая звезда женского катания 15-летняя Алиса Лью. Особенностью турнира было то, что для выравнивания веса баллов все оценки за компоненты у мужчин учитывали с женским коэффициентом 1,6 (вместо 2,0 как происходит на соревнованиях).

Результаты турнира

Команда Тары

Старр Эндрю — 120,70

Одри Шин — 132,65

Брэди Теннелл — 140,14

Алексей Красножон — 138,58 (153,87)

Илья Малинин — 114,68 (128,04)

Натан Чен — 182,20 (200,63)

Итого: 828.95

Команда Джонни

Карен Чен — 122,43

Алиса Лью — 110,80

Мэрайя Белл — 139,42

Камден Пулкинен — 129,46 (145,29)

Томоки Хиватаси — 131,40 (147,80)

Винсент Чжоу — 141,47 (158,54)

Итого: 774,98