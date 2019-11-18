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Как проходят банкеты фигуристов после соревнований? Канадцы все показали

10:40
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Канадская фигуристка, выступающая в танцах на льду, Пайпер Гиллес опубликовала в своем Instagram веселое видео с банкета фигуристов по окончании этапа «Гран-при» в Москве. Их пара с Полем Пуарье заняла второе место в танцевальном турнире и отобралась в Финал серии.

Победители московского этапа серии в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский также поделились кадрами с мероприятия.

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