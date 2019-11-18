Как проходят банкеты фигуристов после соревнований? Канадцы все показали

Канадская фигуристка, выступающая в танцах на льду, Пайпер Гиллес опубликовала в своем Instagram веселое видео с банкета фигуристов по окончании этапа «Гран-при» в Москве. Их пара с Полем Пуарье заняла второе место в танцевальном турнире и отобралась в Финал серии.