Фигурное катание
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Как болеют за главные пары российского фигурного катания на чемпионате страны

14:25
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Поклонники российских фигуристов пришли на чемпионат России в Красноярске с баннерами в поддержку своих любимцев.

На трибунах видны баннеры в поддержку спортивных пар Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова/Владимир Морозов и Анастасия Мишина/Александр Галлямов.

Чемпионат России по фигурному катанию проходит в Красноярске с 26 по 29 декабря.

Чемпионат России по фигурному катанию. Live!

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