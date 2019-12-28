Как болеют за главные пары российского фигурного катания на чемпионате страны

Поклонники российских фигуристов пришли на чемпионат России в Красноярске с баннерами в поддержку своих любимцев.

В Красноярске болеют за все главные пары России, которые сейчас бьются за чемпионство. pic.twitter.com/unj631vqSt — Lublineс93 (@Lublinec931) December 28, 2019

На трибунах видны баннеры в поддержку спортивных пар Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова/Владимир Морозов и Анастасия Мишина/Александр Галлямов.

Чемпионат России по фигурному катанию проходит в Красноярске с 26 по 29 декабря.

Чемпионат России по фигурному катанию. Live!