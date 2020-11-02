Из Instagram Тутберидзе пропали все публикации

Из официального аккаунта тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе пропали все записи.

Профиль не был заблокирован, но на данный момент в нем при 165 тысячах подписчиков нет ни одной фотографии. Последний раз Тутберидзе публиковала фото 7 октября.

Страница Этери Тутберидзе. Фото Instagram

28 октября из Instagram был полностью удален профиль команды Этери Тутберидзе. Причины удаления не называются.