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Из Instagram Тутберидзе пропали все публикации

2 ноября 2020, 22:41
Этери Тутберидзе. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Страница Этери Тутберидзе. Фото Instagram
Этери Тутберидзе. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Из официального аккаунта тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе пропали все записи.

Профиль не был заблокирован, но на данный момент в нем при 165 тысячах подписчиков нет ни одной фотографии. Последний раз Тутберидзе публиковала фото 7 октября.

Страница Этери Тутберидзе. Фото Instagram
Страница Этери Тутберидзе. Фото Instagram

28 октября из Instagram был полностью удален профиль команды Этери Тутберидзе. Причины удаления не называются.

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