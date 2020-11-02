Из Instagram Тутберидзе пропали все публикации
2 ноября 2020, 22:41
Из официального аккаунта тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе пропали все записи.
Профиль не был заблокирован, но на данный момент в нем при 165 тысячах подписчиков нет ни одной фотографии. Последний раз Тутберидзе публиковала фото 7 октября.
Страница Этери Тутберидзе. Фото Instagram
28 октября из Instagram был полностью удален профиль команды Этери Тутберидзе. Причины удаления не называются.
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