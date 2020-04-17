ISU покажет короткую программу женщин на ЧМ-2019. Там блистали Загитова и Медведева

ISU на своем официальном Youtube-канале покажет короткую программу женщин на ЧМ-2019.

По ее итогам лидерство захватила Алина Загитова, которая одержала итоговую победу. Евгения Медведева занимала четвертую позицию после короткой программы, но в итоге стала бронзовым призером мирового первенства.

Третья российская участница Софья Самодурова занимала 9-ю позицию после короткой программы, но в итоге стала восьмой.

Чемпионат мира-2020 отменен из-за пандемии коронавируса, Россию на нем в женском турнире должны были представлять Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова.