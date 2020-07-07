Источник: Илья Авербух встречается с 25-летней актрисой из «Папиных дочек»

Серебряный призер Олимпиады-2002 в танцах на льду, 46-летний хореограф Илья Авербух встречается с 25-летней актрисой Елизаветой Арзамасовой, сообщает журнал Hello!. Издание утверждает, что актриса подтвердила информацию и попросила сохранить остальные подробности отношений в тайне.

Авербух с 1995 по 2007 год состоял в браке со своей партнершей Ириной Лобачевой. Арзамасова наиболее известна зрителям по роли Галины Сергеевны в телесериале «Папины дочки».