Ирина Слуцкая: «Видно, что Щербакова прибавила с прошлого сезона»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая поделались впечатлениями от женской произвольной программы на чемпионате России в Челябинске.

Анна Щербакова в третий раз выиграла золото, дебютанка Камила Валиева стала второй, Александра Трусова — третьей.

— Очень понравилось, как каталась Щербакова. Видно, что она прибавила с прошлого сезона, — заявила Слуцкая «СЭ». — Очень понравилась Трусова, особенно в короткой программе. Видно, что работала над второй оценкой. Программа стала выглядеть намного качественнее и интереснее. В произвольной понравилась Валиева.

— Какие впечатления остались от турнира?

— Турнир очень насыщенный. Здорово, что видели по максимуму заполненные трибуны в Челябинске. Приятно, что зрители пришли с транспарантами, поддерживали фигуристов. В женском одиночном катании была очень интересная борьба. У мужчин много молодых, которые уже готовы выступать дальше. Рада победе Степанова и Букина, потому что они мне безумно импонируют. В парах борьба была до последнего, но Тарасова и Морозов — совершенно другой уровень.

(Константин Колмаков)