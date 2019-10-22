Гран-при Канады по фигурному катанию: расписание и трансляции

Первый этап соревнований принял американский Лас-Вегас. Теперь лучшие фигуристы мира выступают в Канаде, в городе Келоуна, с 25 по 27 октября.

Одна из главных интриг этого сезона, как и предыдущего, сосредоточена в женском одиночном катании. Россиянки — одни из звезд вида спорта. На Skate Canada выступают Евгения Медведева, Александра Трусова и Серафима Саханович. В Лас-Вегасе сборную представляли Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Станислава Константинова.

Трансляции серии Гран-при в сезоне-2019/20 ведет Первый канал на своем сайте и доступны на официальном YouTube-канале ISU.

Расписание Гран-при Канады (время московское)

25 октября, пятница

20:55 Танцы. Ритм-танец

22:35 Женщины. Короткая программа

26 октября, суббота

02:10 Пары. Короткая программа

03:40 Мужчины. Короткая программа

21:05 Танцы. Произвольный танец

22:55 Женщины. Произвольная программа

27 октября, воскресенье

02:50 Пары. Произвольная программа

04:30 Мужчины. Произвольная программа

23:55 Показательные выступления

Состав сборной России на Skate Canada

женщины — Евгения Медведева, Александра Трусова, Серафима Саханович

мужчины — Михаил Коляда, Андрей Лазукин

спортивные пары — Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова/Владимир Морозов

танцы на льду — Софья Евдокимова/Егор Базин, Бетина Попова/Сергей Мозгов

Фигурное катание: новости и обзоры, расписание, результаты и общий зачет Гран-при