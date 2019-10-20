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Глейхенгауз поздравил Щербакову с золотом на Skate America

10:08
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Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз опубликовал в своем Instagram фотографию и поздравил российскую фигуристку Анну Щербакову, которая одержала победу на этапе «Гран-при» Skate America в Лас-Вегасе. По итогам короткой и произвольной программ она набрала 227,76 балла.

— Да! Поздравляю Анну Щербакову и всю нашу команду с золотой медалью на Гран при Skate America! Спасибо всем кто не спал и болел за нас, — написал Глейхенгауз в своем Instagram.

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