Глейхенгауз поздравил Щербакову с золотом на Skate America

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз опубликовал в своем Instagram фотографию и поздравил российскую фигуристку Анну Щербакову, которая одержала победу на этапе «Гран-при» Skate America в Лас-Вегасе. По итогам короткой и произвольной программ она набрала 227,76 балла.

— Да! Поздравляю Анну Щербакову и всю нашу команду с золотой медалью на Гран при Skate America! Спасибо всем кто не спал и болел за нас, — написал Глейхенгауз в своем Instagram.