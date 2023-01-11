Гачинский восхищен работой Щербаковой на шоу «Спящая красавица»

Бывший фигурист Артур Гачинский подедился эмоциями после работы в паре с олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании Анной Щербаковой на шоу Татьяны Навки «Спящая красавица».

«Парных элементов и не было, могу сказать, что впечатление от шоу очень здоровское, крутое, остались только положительные эмоции, никаких негативных, неудобств в принципе не было вообще, наоборот — только восхищение от работы с Аней», — приводит слова Гачинского ТАСС.

Представления прошли с 30 декабря по 8 января в Санкт-Петербурге.