Фролова сменила Васильеву в составе сборной России на юношеские Олимпийские игры-2020
14:14
Фигуристка Анна Фролова сменила Викторию Васильеву в составе сборной России на юношеские Олимпийские игры-2020. Соревнования пройдут с 10 по 15 января.
Девушки: Ксения Синицына, Анна Фролова.
Юноши: Андрей Мозалев, Даниил Самсонов.
Пары: Диана Мухаметзянова — Илья Миронов, Аполлинария Панфилова — Дмитрий Рылов.
Танцы на льду: Ирина Хавронина — Дарио Чиризано, Софья Тютинина — Александр Шустицкий.
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...