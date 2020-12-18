Фигурист Савосин сообщил о заражении коронавирусом

Серебряный призер чемпионата мира по фигурному катанию среди юниоров 2019 года Роман Савосин в Instagram сообщил о заражении коронавирусом.

«К сожалению, я вынужден пропустить грядущий Чемпионат России в Челябинске. Причиной моего снятия с турнира стали положительные тесты на коронавирус. Спасибо всем кто поддерживает! Всем здоровья!» — написал 21-летний спортсмен в инстаграме.

Чемпионат России по фигурному катанию в Челябинске состоится с 24-го по 27 декабря.