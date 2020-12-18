ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

Фигурист Савосин сообщил о заражении коронавирусом

13:10
Теги:

Серебряный призер чемпионата мира по фигурному катанию среди юниоров 2019 года Роман Савосин в Instagram сообщил о заражении коронавирусом.

«К сожалению, я вынужден пропустить грядущий Чемпионат России в Челябинске. Причиной моего снятия с турнира стали положительные тесты на коронавирус. Спасибо всем кто поддерживает! Всем здоровья!» — написал 21-летний спортсмен в инстаграме.

Чемпионат России по фигурному катанию в Челябинске состоится с 24-го по 27 декабря.

Фигурное катание: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир