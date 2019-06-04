Евгения Медведева приглашает всех полежать на цветных лучах и потрогать волшебные водопады

Двукратная чемпионка мира и двукратный серебряный призер Олимпиады-2018, россиянка Евгения Медведева опубликовала в Инстаграме пост с яркими фотографиями и признанием в любви к Японии. Особый восторг у фигуристки вызвало посещение музея цифрового искусства teamLab Planets TOKYO.

– Я не скрываю своей любви к Японии! Это сказочная страна! Вы только представьте: на 10 000 квадратных метрах раскинулся музей цифрового искусства teamlab Planets TOKYO, инсталляции его впечатляют! Там можно походить по самой настоящей – не виртуальной воде, понаблюдать за галлографическими карпами, за движением цветов, порисовать на водной поверхности. А еще полежать, посидеть на цветных лучах или потрогать волшебные трехмерные водопады, способов выражения себя множество! Можно запустить свою звезду во Вселенную со смартфона, потрясающе! – эмоционально написала Медведева.

Особенное впечатление на меня произвело трехмерное пространство, заполненное гигантскими сферами, которые плавают в разных подсветках. Люди могут дотронуться до сферы, и тогда она поменяет свой цвет. В этом музее весело, я провела в нем несколько часов и совсем не пожалела! Приезжайте в Японию, Ваш отпуск станет незабываемым. Это правда другой мир!

Медведева сейчас выступает в японских шоу вместе с другими известными фигуристами: россиянками Алиной Загитовой и Евгением Плющенко, испанцем Хавьером Фернандесом и японцем Юдзуру Ханю​.