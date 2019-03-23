Евгения Медведева: "Не собираюсь до старости лет катать короткую программу с каскадом "флип – тулуп". Буду усложнять прыжки"

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, что собирается усложнять прыжки, повышать общую сложность программ и совершенствоваться в других вещах. Она также поделилась, что олимпийские игры в Токио - самый важный дня нее проект.

– Вы, полагаю, лучше меня знаете, как быстро меняется женское фигурное катание и что нужно делать, чтобы этим изменениям соответствовать. Какие-то идеи на этот счет уже есть?

– Конечно, - приводит "РИА Новости" слова Медведевой. - Мы много разговаривали на эту тему и с Брайаном, и с Трейси. Мои заявления о том, что я намерена долго кататься, не подразумевают то, что я буду до старости лет катать короткую программу с каскадом "флип – тулуп". Буду усложнять прыжки, повышать общую сложность, совершенствоваться в других вещах.

– А конкретнее?

– Конкретнее не хотелось бы. Зачем забегать вперед?

– Известных спортсменов довольно часто приглашают в популярные телевизионные проекты. Вы тоже принимали в некоторых из них участие. Существует ли проект, в котором вы очень хотели бы оказаться?

– Самый привлекательный для меня в этом плане проект, с самым широким телевизионным охватом, к тому же – это Олимпийские игры-2022. Никаких более значимых вещей в моей жизни просто не существует.

Напомним, спортсменка на чемпионате мира 2019 года завоевала бронзу. Сейчас она занимается под руководством канадского специалиста Брайана Орсера.

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