Этери Тутберидзе: "Прихожу к мнению, что побеждает тот, у кого "хвост" чище"

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе считает, что существуют высшие силы, которые помогают спортсменам завоевывать медали. Об этом российская специалистка рассказала в эфире передачи "Первого канала" "Познер".

Ученица Тутберидзе Алина Загитова завоевала золотую и серебряную медаль на Олимпийских Играх 2018 года.

– Я все больше прихожу к мнению, что "побеждает тот, у кого "хвост" чище". Эти слова принадлежат заслуженному тренеру России по художественной гимнастике Ирине Винер. Видимо, "хвост" – это путь к победе. Я здесь согласна. Много раз говорила Алине, что где-то "сверху" решается, кому дадут медаль. Как-то мы сидели вместе с ней после Олимпиады в Пхенчхане и отмечали. В какой-то момент к нам подошел кореец, который заметил на столе две медали. Он остановился и удивленно посмотрел на эти награды. "Они твои?", – спросил кореец. Он сказал, что это боги с Олимпа решили ее вознаградить, – сказала Тутберидзе.

Все о фигурном катании: новости и обзоры