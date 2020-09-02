Экс-ученица Тутберидзе завершила карьеру в 17 лет

Российская фигуристка Дарья Паненкова, ранее работавшая с тренером Этери Тутберидзе, объявила о завершении карьеры.

«Я думаю, что многие уже догадывались, теперь скажу с уверенностью, — написала Паненкова в Instagram. — Моя карьера в фигурном катании подошла к концу, я долго думала над этим решением и поняла, что хочу развиваться дальше в качестве тренера. Для меня это что-то новое, и я получаю исключительно положительные эмоции от этой работы.

Я очень благодарна всем моим тренерам за то, что верили и поддерживали меня: Гавриловой Наталье Владимировне, Царевой Анне Владимировне, Борисовой Марии Александровне, Тутберидзе Этери Георгиевне, Глейхенгаузу Даниилу Марковичу, Дудакову Сергею Викторовичу, Розанову Сергею Александровичу.

А также огромное спасибо клубу Самбо-70! Спасибо и тебе, мамочка, за терпение и правильные слова. Один из жизненных этапов пройден. Дальше только интересней".

17-летняя Паненкова — победитель и серебряный призер юниорского «Гран-при». На чемпионате России она занимала восьмое место, в Кубке России становилась третьей.