Экс-ученица Тутберидзе завершила карьеру в 17 лет
Российская фигуристка Дарья Паненкова, ранее работавшая с тренером Этери Тутберидзе, объявила о завершении карьеры.
«Я думаю, что многие уже догадывались, теперь скажу с уверенностью, — написала Паненкова в Instagram. — Моя карьера в фигурном катании подошла к концу, я долго думала над этим решением и поняла, что хочу развиваться дальше в качестве тренера. Для меня это что-то новое, и я получаю исключительно положительные эмоции от этой работы.
Я очень благодарна всем моим тренерам за то, что верили и поддерживали меня: Гавриловой Наталье Владимировне, Царевой Анне Владимировне, Борисовой Марии Александровне, Тутберидзе Этери Георгиевне, Глейхенгаузу Даниилу Марковичу, Дудакову Сергею Викторовичу, Розанову Сергею Александровичу.
А также огромное спасибо клубу Самбо-70! Спасибо и тебе, мамочка, за терпение и правильные слова. Один из жизненных этапов пройден. Дальше только интересней".
17-летняя Паненкова — победитель и серебряный призер юниорского «Гран-при». На чемпионате России она занимала восьмое место, в Кубке России становилась третьей.
Я думаю , что многие уже догадывались, теперь скажу с уверенностью. Моя карьера в фигурном катании подошла к концу, я долго думала над этим решением и поняла, что хочу развиваться дальше в качестве тренера. Для меня это что-то новое и я получаю исключительное положительные эмоции от этои? работы. Я очень благодарна всем моим тренерам за то, что верили и поддерживали меня: Гавриловои? Наталье Владимировне, Царевои? Анне Владимировне @tsareva__anna , Борисовои? Марии Александровне, Тутберидзе Этери Георгиевне @tutberidze.eteri , Глеи?хенгаузу Даниилу Марковичу @daniil_gleikhengauz , Дудакову Сергею Викторовичу, Розанову Сергею Александровичу @gosu.coach ?? А так же огромное спасибо Клубу «Самбо-70» @s_70rus ! Спасибо и тебе мамочка за терпение и правильные слова @knataliya1502 Один из жизненных этапов прои?ден. Дальше только интереснеи? ?
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