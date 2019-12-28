Бойкова и Козловский впервые выиграли чемпионат России в парном катании

На чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске завершились соревнования пар.

Победу одержал дуэт Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 233,66 балла по итогам короткой и произвольной программ. Они впервые стали чемпионами страны.

Вторыми стали Евгения Тарасова/Владимир Морозов — 233,19. На третьей позиции Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин — 219,72. Чемпионат России по фигурному катанию проходит в Красноярске с 26 по 29 декабря.

Красноярск

Чемпионат России

Пары

Произвольная программа

1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 153,27

2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов — 149,28

3. Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 145,12

4. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин — 143,59

5. Алина Пепелева/Роман Плешков — 132,90

6. Полина Костюкович/Дмитрий Ялин — 129,04

Итог

1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 233,66

2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов — 233,19

3. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин — 219,72

4. Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 212,85

5. Алина Пепелева/Роман Плешков — 203,57

6. Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов — 197,81