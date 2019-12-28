Бойкова и Козловский впервые выиграли чемпионат России в парном катании
На чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске завершились соревнования пар.
Победу одержал дуэт Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 233,66 балла по итогам короткой и произвольной программ. Они впервые стали чемпионами страны.
Вторыми стали Евгения Тарасова/Владимир Морозов — 233,19. На третьей позиции Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин — 219,72. Чемпионат России по фигурному катанию проходит в Красноярске с 26 по 29 декабря.
Красноярск
Чемпионат России
Пары
Произвольная программа
1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 153,27
2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов — 149,28
3. Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 145,12
4. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин — 143,59
5. Алина Пепелева/Роман Плешков — 132,90
6. Полина Костюкович/Дмитрий Ялин — 129,04
Итог
1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 233,66
2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов — 233,19
3. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин — 219,72
4. Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 212,85
5. Алина Пепелева/Роман Плешков — 203,57
6. Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов — 197,81