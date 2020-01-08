Хореограф Илья Авербух в своем официальном Instagram оценил выступление двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой в его ледовом шоу «Волшебник из страны Оз». Фигуристка выступала в ледовом спектакле Авербуха с 30 декабря по 7 января.

— Волшебник Страны Оз для многих первый опыт такой актерской работы, конечно, в Жене Медведевой и в ее неограниченном потенциале я никогда не сомневался. Она блестяще справилась, — написал Авербух в своем Instagram.

Напомним, что Медведева на тренировке перед стартом чемпионата России в ходе падения сломала один из коньков и не смогла найти ему замену. В короткой программе фигуристка выступала в старых ботинках и набрала 71,08 балла. С произвольной программы Медведева снялась, но приняла участие в показательных выступлениях.