ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
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Авербух — о получении Тутберидзе премии ISU: «Объективно, эта награда заслужена и оправдана»

11:15
Этери Тутберидзе. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Этери Тутберидзе. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Российский хореограф Илья Авербух прокомментировал тот факт, что Этери Тутберидзе получила премию Международного союза конькобежцев ISU Skating Awards в номинации «Лучший тренер». На звание также претендовали американец Рафаэль Арутюнян и канадец Брайан Орсер.

— Этери Георгиевна по результатам этого сезона, да и по совокупности всего последнего времени, совершила настоящую революцию, прорыв, — приводит ТАСС слова Авербуха. — У тренеров бывает такой период, когда их ученики не только выигрывают, но и делают определенную революцию в фигурном катании. Так и с учениками Тутберидзе — Юля Липницкая, Женя Медведева, Алина Загитова, потом Алена Косторная, Аня Щербакова, Саша Трусова. Объективно, эта награда заслужена и оправдана.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8943799

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