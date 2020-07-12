Российский хореограф Илья Авербух прокомментировал тот факт, что Этери Тутберидзе получила премию Международного союза конькобежцев ISU Skating Awards в номинации «Лучший тренер». На звание также претендовали американец Рафаэль Арутюнян и канадец Брайан Орсер.

— Этери Георгиевна по результатам этого сезона, да и по совокупности всего последнего времени, совершила настоящую революцию, прорыв, — приводит ТАСС слова Авербуха. — У тренеров бывает такой период, когда их ученики не только выигрывают, но и делают определенную революцию в фигурном катании. Так и с учениками Тутберидзе — Юля Липницкая, Женя Медведева, Алина Загитова, потом Алена Косторная, Аня Щербакова, Саша Трусова. Объективно, эта награда заслужена и оправдана.