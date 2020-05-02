Анна Семенович ответила на вопрос, стоит ли Загитовой возвращаться в спорт

Певица, телеведущая и вице-чемпионка России в танцах на льду Анна Семенович поделилась своим мнением о том, стоит ли Алине Загитовой возобновлять карьеру, а Евгении Медведевой продолжать выступления.

— Я так считаю: если ты любишь фигурное катание и не видишь себя без этого вида спорта, то однозначно надо продолжать. Если человек уже устал и завоевал трофеи, и их фигуристке достаточно, то надо идти дальше, в жизнь, кататься в шоу или делать вообще что-то другое. Но не могу судить девочек, говорить им — надо закончить или продолжать. Они сами должны принять решение, хотят ли они остаться (Дмитрий Кузнецов).

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