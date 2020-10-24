Анна Щербакова выразила надежду, что ей удастся реабилитироваться за свое выступление в короткой программе на этапе Кубка России в Сочи. Двукратная чемпионка России допустила ошибку в каскаде — прыгнула тройной лутц и двойной ритбергер вместо тройного. После короткой программы она идет второй, уступая Дарье Усачевой (77,47 против 78,41).

— После ошибки у меня все мысли были только о том, чтобы не подавать вида и доделать все элементы до конца, чтобы не испортить впечатление от оставшейся программы, — цитирует официальный сайт ФФККР Щербакову. — Не хочется разбираться сейчас, что произошло. Сейчас у меня одно желание реабилитироваться завтра.