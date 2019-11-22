Алена Косторная: «Когда Тутберидзе рядом, выступать намного проще»

Российская фигуристка Алена Косторная, установившая мировой рекорд в короткой программе на этапе «Гран-при» в Японии, отметила, что ей было легче выступать, так как рядом с ней была ее тренер Этери Тутберидзе.

Занимающая второе место после короткой программы в Саппоро японка Рика Кихира заявила в произвольной программе четверной сальхов.

— На самом деле, с Этери Георгиевной (Тутберидзе) всегда намного проще, потому что это главный тренер, — цитирует «РИА Новости» Косторную. — Ты чувствуешь, что рядом с тобой главный тренер и хочется показать еще лучше, еще больше. Плюс Этери Георгиевна своими способами умеет направить на прокат. Я не буду о них рассказывать, но они очень действенны, — сказала Косторная журналистам. — Я давно хотела побить рекорд Дани Самсонова (фигуриста группы Тутберидзе). Остаются 2 балла, все можно решить.

Если человек умеет прыгать четверной, то это очень круто, он заслуживает уважения. Рика очень сильная спортсменка, и, в принципе, если у нее получился четверной, я очень рада, что она смогла это сделать. А я просто сделаю свое, остальное решат судьи.