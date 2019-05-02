Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал о роли средств массовой информации в современном мире.

– Сейчас все настолько быстро выкладывается, настолько быстро идут процессы – звонки, съемки, – сказал Ягудин в интервью "Вокруг ТВ". – Извиняюсь, не успел пукнуть на улице, уже записали и выложили: "Ягудин – какашка". Самое главное в этих процессах не переступать грань.

Когда мы с Женей Плющенко соревновались в 2002 году, было поспокойнее. СМИ были спокойнее. Может быть люди и хотели, чтобы информация поступала, но не было технологий. Сейчас гаджеты помогают информации разойтись очень быстро. У Загитовой и Медведевой сейчас такая же ситуация, как у нас была с Плющенко. Тот же самый возрастной период – 18-19 лет. Женя уехала тренироваться в Канаду, но люди реагируют неадекватно. А СМИ что надо? Нужен скандал.

Был на чемпионате России, звонок: "Ну что, есть скандал какой-нибудь?". Я не понял, говорю: "Я здесь комментирую фигурное катание". А они мне: "Не, не, г**но какое-то есть?" Сказал, чтобы мне больше не звонили. Людям напрямую был нужен скандал.