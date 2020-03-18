Российский фигурист, олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира Алексей Ягудин сказал, что любит свой вид спорта не из-за денег. Сегодня знаменитому спортсмену исполнилось 40 лет.

«Как долго я буду кататься, не знаю сам, — цитирует Ягудина RT. — Когда начинается страшная боль в ноге, я каждый раз думаю: «Наверное, это все». Но каждый раз возникает какое-то дополнительное дыхание. Фигурное катание — это для меня не вопрос заработка, а вопрос любви. Я давно уже достаточно обеспеченный человек. Понятно, что деньги лишними не бывают, но, если бы мне реально осточертело надевать коньки и кататься, думаю, я просто переключился бы на другие профессии. Но мне нравится и эта сторона моей жизни.

С артистической точки зрения те же спектакли «Кармен» или «Ромео и Джульетта» — это лучшее, что когда-либо было сделано в фигурном катании вне спорта. Я человек достаточно сухой, скупой на слезу и на какие-то романтические вещи, но в конце спектакля «Ромео и Джульетта» всегда бегу на финал номера Тани и Максима (Тотьмяниной/Маринина. — Прим. «СЭ») и реально плачу. Для меня это показатель того, что наши спектакли заставляют людей испытывать очень сильные чувства. Новогодние детские спектакли — это вообще отдельная история. Не думаю, что когда-нибудь это мне надоест. Разве что помешает нога".

С февраля 2016 года женат на Татьяне Тотьмяниной, у пары две дочери — 10-летняя Елизавета и 4-летняя Мишель.