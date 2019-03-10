Александра Трусова: "Делала тройной аксель, но он не получался"

Двукратная чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию Александра Трусова заявила, что безуспешно пробовала делать тройной аксель. 14-летняя спортсменка выполнила три четверных прыжка в произвольной программе на прошедшем чемпионате мира в хорватском Загребе и выиграла турнир.

- Мне было важно выиграть чемпионат мира во второй раз, потому что в прошлом году я победила, и у меня уже была золотая медаль, но я хотела в Загребе сделать три четверных, - приводит слова Трусовой официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России. - Я не могу ничего не учить. Мне нравится именно процесс изучения новых прыжков, и даже если я их не вставлю в программу, а буду пока накатывать, мне хочется их выучить.Четверной ритбергер еще ни разу не пробовала. Тройной аксель делала, но он не получался.

Напомним, Трусова является серебряным призером чемпионата России-2019.

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