«Академия Плющенко плюет нам в лицо». Хореограф Железняков обратился к фанатам Трусовой и команды Тутберидзе

Экс-хореограф Александры Трусовой Алексей Железняков вновь высказался на тему ухода спортсменки из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.

— Уважаемые фанаты Александры Трусовой, обращаюсь к вам и к фанам Тутберидзетим, — написал Железняков на стиранице «ВКонтакте». — После моего интервью, вы все как с цепи сорвались, поливаете помоями друг друга, фаны Сашы пишут мне и в личку и в комментариях такое, что у меня волосы шевелятся, некоторым даже, думаю, стоит обратиться к психологам, но это слава богу единицы. Даже не буду рассказывать, что там в личку прилетало.

Касается двух сторон, успокойтесь уже, пожалуйста, что вы смакуете эту тему, надо же когда-то остановиться!

Я высказал свое мнение, а по вашему за такое я должен дифирамбы петь, раскланяться и цветы подарить, а академия Плющенко, не раз они плюют нам в лицо, это тоже нужно спустить на тормозах? Каждый человек имеет право на свое мнение! Где вы там углядели оскорбления и травлю Александры мне вообще не понятно, или слово «предательство» это уже входит в ряд с оскорбительными словами?

А теперь вопрос, если все так в жизни будут поступать, что же будет дальше? Если мы будем гладить по головке родителей и детей за такое, как желают того фаны Александры, что будет дальше?

Посмотрите в будущее на пару шагов вперед, может встанут пазлы на место в ваших головах.

И на последок добавлю. Саше я желаю только добра и мне искренне жаль, что они совершили такую ошибку, тут скорее не ребенок, а родители зачинщики конфликта и перехода, ну да ладно, что сделано, то сделано. Время все покажет, кто преобретет, а кто потеряет.

А семья Рудковских конечно гениальна! Натворить такое и выставить Тутберидзетим виноватыми во всех бедах, снимаю шляпу перед вашей хитростью и продуманностью.

Всем добра и давайте уже успокоимся.

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