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11-летняя ученица Тутберидзе Жилина исполнила четверной сальхов. Это рекорд

21:21
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Российская фигуристка Вероника Жилина, которая тренируется в группе Этери Тутберидзе, исполнила четверной сальхов на тренировке. Это возрастной рекорд для данного элемента. Ранее спортсменка сделала тройной аксель на тренировке в зале.

Напомним, что среди российских спортсменок на соревнованиях четверной сальхов исполняла только Александра Трусова на чемпионате мира среди юниоров. Среди взрослых четверной сальхов выполняла казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева на чемпионате мира-2019.

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