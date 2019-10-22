11-летняя ученица Тутберидзе Жилина исполнила четверной сальхов. Это рекорд

Российская фигуристка Вероника Жилина, которая тренируется в группе Этери Тутберидзе, исполнила четверной сальхов на тренировке. Это возрастной рекорд для данного элемента. Ранее спортсменка сделала тройной аксель на тренировке в зале.

Напомним, что среди российских спортсменок на соревнованиях четверной сальхов исполняла только Александра Трусова на чемпионате мира среди юниоров. Среди взрослых четверной сальхов выполняла казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева на чемпионате мира-2019.