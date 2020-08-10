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ViKin.gg заработала последний слот на OMEGA League

10 августа 2020, 14:40

ViKin.gg победила HellRaisers в матче закрытых отборочных на OMEGA League по Dota 2. Встреча завершилась со счетом 2:0. Команда Мельхиора «Seleri» Хилленкампа заработала последний слот в основной стадии турнира.

HellRaisers потеряла шансы на попадание на чемпионат. Коллектив Александра «Nix» Левина сыграет в дивизионе Divine, матчи которого начнутся 10 августа.

Закрытые отборочные на OMEGA League прошли с 1 по 9 августа в онлайне. 16 команд разыграли два слота в Immortal Division и 12 квот в Divine Division.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/dota-2/news/vikin-gg-zarabotala-poslednii-slot-na-omega-league

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